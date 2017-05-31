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В Петербурге испытали практически все тепловые сети
Сегодня, 10:02
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Alena_Zinovieva
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В Петербурге испытали практически все тепловые сети

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По состоянию на 17 августа в городе на Неве проверили 248 трубопроводов из 250.

В Петербурге испытали практически все тепловые сети. По состоянию на 17 августа в городе на Неве проверили 248 трубопроводов из 250. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПБ".

В течение этой недели специалисты планируют полностью завершить все испытания. Так, 21 и 23 августа проверят оставшиеся магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети на улицах Штурманской, Домодедовской, Пилотов, Взлетной, Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов и Народного Ополчения.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском и Калининском районах повторно испытают теплосети.

Фото: pixabay.com

Теги: гуп тэк спб , испытания теплосетей спб , тепловые сети
Категории: Лента новостей Новости СПб

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