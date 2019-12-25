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ГУДП "Центр" получил 16 единиц техники из Беларуси для уборки снега
Сегодня, 15:31
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

ГУДП "Центр" получил 16 единиц техники из Беларуси для уборки снега

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В этом году автопарки пополнятся 73 новыми машинами, в минувшем сезоне их не хватало.

Белорусские коллеги передали Петербургу 16 фронтальных погрузчиков для уборки города от снега. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342С4 является многофункциональной машиной. Она оснащена современной современной гидравлической системой, а стальные элементы конструкции обладают надежной защитой от коррозии.

Техника пополнила автопарк СПб ГУДП "Центр". Всего в этом году предприятия комитета по благоустройства пополнят 73 новые уборочные машины. 

За минувшую зиму с улиц Петербурга убрали более 3,5 млн кубометров снега. По словам Повелия, частные компании не справляются с уборкой снега в Петербурге, в связи с этим полномочия хотят передать городу. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: снегоуборочная техника, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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