ГУДП "Центр" получил 16 единиц техники из Беларуси для уборки снега

В этом году автопарки пополнятся 73 новыми машинами, в минувшем сезоне их не хватало.

Белорусские коллеги передали Петербургу 16 фронтальных погрузчиков для уборки города от снега. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342С4 является многофункциональной машиной. Она оснащена современной современной гидравлической системой, а стальные элементы конструкции обладают надежной защитой от коррозии.

Техника пополнила автопарк СПб ГУДП "Центр". Всего в этом году предприятия комитета по благоустройства пополнят 73 новые уборочные машины.

За минувшую зиму с улиц Петербурга убрали более 3,5 млн кубометров снега. По словам Повелия, частные компании не справляются с уборкой снега в Петербурге, в связи с этим полномочия хотят передать городу.

Фото: Piter.tv (архив)