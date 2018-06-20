Выставка в стадии демонтажа выглядит очень поэтично. Посмотрите на ускользающую красоту и скромное обаяние современного искусства Петербурга в самый последний час существования экспозиции "Город и Море" (в выставочном зале Санкт-Петербургского Творческого Союза художников).

ГОРОД & MORE: Фестиваль визуального искусства в выставочном центре IFA (Невский пр., 60) АРТЛИКБЕЗ № 214 арт-гид: Вячеслав Корнев; оператор: Андрей Кузькин звук: Дарья Сарычева; музыка: Electric Light Orchestra Санкт-Петербург, 15 апреля 2019