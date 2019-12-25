Московский девелопер "Самолет" получил долю в "СПб Реновация"

Компании подписали партнерское соглашение.

Московская группа компаний "Самолет" подписал партнерское соглашение с ООО "СПб Реновация", сообщили 23 июня "Ведомости" со ссылкой на представителей организаций. Согласно договору, "Самолет" получит 5% в уставном капитале петербургской компании, а также опцион на увеличение доли до контрольной.

Также по соглашению "СПб Реновация" будет реализовывать свои проекты под эгидой бренда партнера и получит доступ к экспертизам по разработке продукта, а также всем инструментам управления проектами и технологиям. В "Самолете" отметили, что проектный банк петербургской компании насчитывает 8 млн квадратных метров, а в сочетании с 12 млн "квадратов" от московского девелопера проектный банк становится рекордно большим по меркам России.

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Фото: Piter.TV