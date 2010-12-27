ГИК Петербурга отменил отказ в регистрации 244 кандидатов в муниципалы

Из них 58 получили регистрацию.

Санкт-Петербургский избирком удовлетворил более 240 жалоб на отказы ИКМО в регистрации на муниципальные выборы. Накануне, 25 июля, прошло 121-е заседание Горизбиркома.

Стало известно, что 58 кандидатов в муниципальные депутаты получили регистрацию. Еще 186 жалоб рассмотрят повторно.

В связи с нарушениями работы в некоторых ИКМО, Горизбирком принял решение самостоятельно регистрировать кандидатов или обязывать избиркомы МО делать это.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский депутат попросил проверить продажу билетов на Парад ВМФ.

Фото: Piter.TV