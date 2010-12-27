Концепция Будапешта будет доработана.

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями. Об этом "ТАССу" сообщил специальный представитель президента России Андрей Крутских отметил, что Москва не противопоставляет свою инициативу уже существующей. Будапештская конвенция принята ранее, но нуждается в осовременивании. В частности, там прописано всего девять видов информационного вмешательства, а на данный момент их насчитывается более 30. Она не затрагивает вопрос кибертерроризма.

За поддержку инициативы России высказались 79 стран, 60 - против, еще 33 воздержались. ГА ООН постановила создать межправительственный комитет экспертов открытого состава. Он будет представлять позицию всех регионов и создаст концепцию конвенции. Документ предложения внесен миссией РФ еще в середине декабря. До этого он получил одобрение Третьего комитета Генассамблеи.

Ранее Piter.tv писал о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по "милитаризации" Крыма.

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