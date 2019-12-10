Генассамблея ООН приняла резолюцию по "милитаризации" Крыма

Поддерживающих резолюцию стало меньше.

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по "милитаризации" Крыма и Севастополя. В поддержку документа выступили 63 страны. Этот показатель на три участника меньше, чем в 2018 году. Еще 66 государств воздержались от принятия решения. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пост в Twitter от представительства Украины в ООН. Информацию в Facebook подтвердил пресс-секретарь миссии Олег Николенко.

В резолюции Украина требует вывести войска с территории полуострова. Также Киев хочет вернуть себе боевое оборудование, изъятое с кораблей ВМС. Дипломаты считают, что присутствие РФ в Черном море негативно влияет на ситуацию в прибрежных районах Украины. Кремль обвиняют в препятствии морской навигации. В Киеве остерегают иностранцев посещать Крым без согласования с Украиной.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки от СССР.

Видео: YouTube/Council of the EU