2-1: Мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов

В составе "Реала" отличились Марсело, Марко Асенсио и Криштиану Роналду. За "Баварию" гол забил Йозуа Киммих.

Мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Матч состоялся в Мюнхене. Об этом сообщает ТАСС.

Первый гол на 28-й минуте забил немецкий футболист Йозуа Киммих, играющий за "Баварию". Больше мюнхенская команда не смогла забить мяч в ворота противника. В свою очередь в составе "Реала" отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду также забил мяч в ворота "Баварии", однако этот гол судья не засчитал, так как португалец сыграл рукой.

В первом тайме "Баварии" пришлось сделать две замены. На 8-й минуте игры вместо Арьена Роббена на поле вышел Тьяго Алькантра, на 23-й минуте Никлас Зюле заменил Жерома Боатенга. После матча защитник "Баварии" Йозуа Киммих не скрывал расстройства после поражения его команды "Реалу". По его словам, мюнхенские футболисты не смогли воспользоваться моментами.

Мы упустили свои возможности. Тогда как "Реал" двумя шансами воспользовался. Мы играли слишком просто перед чужими воротами. Теперь "Реал" фаворит, но мы выложимся по полной в ответной игре. Йозуа Киммих

Напомним, ответная игра между двумя футбольными клубами состоится в Мадриде 1 мая.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду повторил собственный рекорд. Нападающий мадридского "Реала" забил в 12 последних матчах 22 мяча.

Фото, видео: realmadrid.com