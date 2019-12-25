Раулю Бобадилья может грозить крупный штраф.

Футболист отпраздновал гол демонстрацией пениса в прямом эфире. Об этом сообщили местные журналисты SBNation. По данным СМИ, игрок "Гарани" Рауль Бобадилья показал половой орган после забитого мяча в рамках матча чемпионата Парагвая. Сейчас расследованием инцидента занимается дисциплинарный комитет турнира. Игрока могут наказать денежным взысканием.

Известно, что спортсмен смог принести команде третье очко в игре против "Либертада". Нападающий позволил вырвать победу у соперника на 86-ой минуте игры. После продемонстрированных гениталий ему стало стыдно. Он заявил, что жалеет, что позволил себе обнажиться перед телекамерой.

Я сожалею о случившемся. Надеюсь, моя жена этого не видела Рауль Бобадилья, парагвайский футболист

Напомним, что Бобадилья выступает за "Гуарани" на правах аренды. Форвард ранее также участвовал в чемпионатах по футболу в Швейцарии и Германии. Ранее он играл за Базель и менхенгладбахскую "Боруссию".

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