"Реал" уволил Лопетеги с поста главного тренера

Врио коуча был назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари.

Совет директоров мадридского "Реала" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



После разгромного поражения от "Барселоны" со счётом 1:5 был срочно созван совет директоров, на которой результаты "сливочных" под руководством испанца сочли неубедительными и не соответствующими уровню состава, в котором восемь игроков были номинированы на "Золотой мяч". В минувшем сезоне "Реал" не может одержать победу на протяжении пяти матчей и занимает девятое место в чемпионате Испании.



Клуб поблагодарил Хулена Лопетеги и всю его команду за усилия и проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего.



Врио тренера был назначен наставник резервной команды Сантьяго Солари. По слухам на пост главного тренера претендует бывший коуч "Челси" Антонио Конте.



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