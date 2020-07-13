Процесс осложняется поиском кандидатов на будущее вакантное место.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут отправить в отставку уже на этой неделе. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в администрации президента и близкие к ней. Напомним, Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

По информации источников газеты, в Кремль не хотят затягивать с отставкой главы региона и планируют в ближайшее время назначить нового временно исполняющего обязанности губернатора.

При этом, сказано в материале, процесс осложняется поиском кандидатов. Источники "Ъ" говорят о том, что на должность рассматривается не менее пяти человек. Сложность в том, что врио губернатора должен будет погасить протестные настроения в Хабаровском крае.

Ранее мы писали, что полпред Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край из-за протестов.