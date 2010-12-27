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Обмотавшаяся отбойником фура перекрыла встречку на Левашовском шоссе
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva

Обмотавшаяся отбойником фура перекрыла встречку на Левашовском шоссе

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На трассе образовалась большая пробка.

Рано утром 17 октября автомобилисты были вынуждены стоять в огромной пробке из-за аварии на Левашовском шоссе. По словам очевидцев, фура завода Hyundai Motor выехала на встречную полосу, сбила дорожный знак и, продавив отбойник, обмоталась им, как лентой. В сети появились фотографии с места происшествия.

В этот момент встречка была свободной, поэтому никто из автомобилистов не пострадал. Водитель фуры рассказал, что его якобы подрезали, и таким образом он уходил от столкновения.

Из-за аварии движение на Левашовском и Горском шоссе оказалось полностью перекрыто, образовалась глухая пробка. Около 08:20 фуру сдвинули, открыв одну из полос для движения. На момент 10:40 мск проезд по Левашовскому шоссе полностью освобожден.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе "Нарва" пострадали два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп с фурой, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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