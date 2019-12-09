Грузовик перевернулся на пересечении Замшиной и Бестужевской улиц

О состоянии автомобилистов пока нет информации.

Днем 29 мая на пересечении Замшиной и Бестужевской улиц в Петербурге произошло жесткое ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, в неторопливо едущий по дороге грузовик врезается иномарка, которая мчится на скорости по противоположной дороге. В результате удара грузовик резко развернуло, и тяжелый кузов завалился на бок.

По словам очевидцев, на место уже прибыла полиция и скорая помощь. О состоянии участников ДТП пока не появлялось информации.

Ранее мы рассказывали, как водитель Volkswagen Passat разбился, врезавшись в дорожный знак на Парнасе.

Видео: Piter.TV