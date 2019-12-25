Водитель Volkswagen Passat разбился, врезавшись в дорожный знак на Парнасе

Утром 29 мая в Выборгском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел возле дома №1 на Верхнем проезде, на Парнасе. По предварительной информации, 57-летний мужчина, управляя автомобилем марки Volkswagen Passat, врезался в дорожный знак "Пешеходный переход". В результате случившегося водитель иномарки скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, у мужчины произошла остановка сердца. На снимках, появившихся в сети, видно, что столкновение было лобовым. От удара дорожный знак практически упал на землю.
По факту ДТП проводится проверка.
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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.
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