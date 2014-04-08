Фридайвер Некрасова установила мировой рекорд на Байкале, проплыв подо льдом в ластах

Россиянка проплыла 122 м в длину подо льдом без гидрокостюма.

Российская спортсменка-фридайвер Екатерина Некрасова установила мировой рекорд на Байкале, проплыв подо льдом в ластах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Некрасова проплыла 122 м в длину подо льдом без гидрокостюма. Прежнее достижение также принадлежало россиянке и равнялось 102,7 м. Рекорд был установлен на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала", который впервые прошел в 2024 году.

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Видео: Telegram / #кобзевнасвязи