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Фридайвер Некрасова установила мировой рекорд на Байкале, проплыв подо льдом в ластах

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Россиянка проплыла 122 м в длину подо льдом без гидрокостюма.

Российская спортсменка-фридайвер Екатерина Некрасова установила мировой рекорд на Байкале, проплыв подо льдом в ластах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Некрасова проплыла 122 м в длину подо льдом без гидрокостюма. Прежнее достижение также принадлежало россиянке и равнялось 102,7 м. Рекорд был установлен на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала", который впервые прошел в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что со дна Байкала достали статую рыцаря.

Видео: Telegram / #кобзевнасвязи

Теги: байкал, иркутская область, рекорд, фридайвер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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