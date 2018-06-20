Уникальная ретроспектива двух величайших мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы в Санкт-Петербурге в музее Фаберже. На выставке представлены около 100 произведений легендарной пары разных лет: картины, рисунки, литографии…

VIVA LA VIDA: Фрида Кало и Диего Ривера в Музее Фаберже АРТЛИКБЕЗ № 206 арт-гид:Вадим Климов, оператор: Андрей Кузькин музыка: Robert Rodriguez Санкт-Петербург, 23 марта 2019 #артликбез #питер #спб #ривера #фрида #kudagospb #артгид #FridaKahlo #Rivera