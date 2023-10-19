Фрегат "Адмирал Исаков" спущен на воду

Этот корабль стал вторым в серии, оснащенным силовой установкой полностью российского производства.

В пятницу, 27 сентября, на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоится спуск на воду фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков". Этот корабль стал вторым в серии, оснащенным силовой установкой полностью российского производства.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" является третьим серийным (и четвертым по счету) кораблем проекта 22350 для ВМФ России. Его заложили в ноябре 2013 года. В 2021 году он стал вторым кораблем в серии, получившим российскую силовую установку: турбины и редукторы дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА) М55Р. Этот агрегат, изготовленный в Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"), был создан в рамках программы замещения импорта. До 2014 года подобные силовые установки производились на украинском предприятии "Зоря-Машпроект". Первым кораблем с "русским сердцем" стал второй серийный (третий по счету) фрегат "Адмирал Головко".

Корабли проекта 22350 являются многоцелевыми фрегатами первого ранга с ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Согласно открытым источникам, они имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину 135 м и ширину 16 м. На борту может использоваться морской "Панцирь-МЕ", а на лётной палубе эксплуатироваться противолодочные вертолеты Ка-27. На сегодняшний день в составе ВМФ России находятся три фрегата проекта 22350: "Адмирал флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".

Ранее мы сообщили о том, что рыболовный траулер "Капитан Юнак" спущен на воду на Адмиралтейских верфях.

Фото: ОСК