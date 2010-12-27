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Французские СМИ сообщили о новом взрыве в парижском метро
Сегодня, 12:53
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lesjasap
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Французские СМИ сообщили о новом взрыве в парижском метро

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Местные жители сообщают о массовой эвакуации парижан с одной из станций метрополитена.

Днем 6 сентября иностранные СМИ сообщили о возможном теракте. Журналисты рассказали о прогремевшем взрыве на станции парижского метрополитена “Насьон”. Станция является крупным пересадочным узлом и соединяет несколько веток метро. 
 
Официальных подтверждений от  властей государства не поступало. О случившемся стало известно также из французских постов в социальных сетях и американского Твиттер-канала Breaking News. Очевидцы сообщили, что произошел взрыв детонационного устройства. 
 
Как стало известно, пассажиры метро действительно были эвакуированы. Однако, такие меры могли быть вызваны техническими неполадками в работе подземки.  Мы ожидаем дальнейшей информации о произошедшем. Сведений о пострадавших или погибших нет. 
 
Согласно последним данным, на станции загорелась трансформаторная будка. Французская полиция обещает в скором времени выступить с заявлением.
 
Напомним, что в ноябре 2015 года в Париже из-за теракта погибло 153 человека и более 200 получили ранения.
Теги: насьон , париж , теракт
Категории: Мировые новости

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