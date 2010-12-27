Французские СМИ сообщили о новом взрыве в парижском метро

Местные жители сообщают о массовой эвакуации парижан с одной из станций метрополитена.

Днем 6 сентября иностранные СМИ сообщили о возможном теракте. Журналисты рассказали о прогремевшем взрыве на станции парижского метрополитена “Насьон”. Станция является крупным пересадочным узлом и соединяет несколько веток метро.

Официальных подтверждений от властей государства не поступало. О случившемся стало известно также из французских постов в социальных сетях и американского Твиттер-канала Breaking News. Очевидцы сообщили, что произошел взрыв детонационного устройства.

Как стало известно, пассажиры метро действительно были эвакуированы. Однако, такие меры могли быть вызваны техническими неполадками в работе подземки. Мы ожидаем дальнейшей информации о произошедшем. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Согласно последним данным, на станции загорелась трансформаторная будка. Французская полиция обещает в скором времени выступить с заявлением.

Напомним, что в ноябре 2015 года в Париже из-за теракта погибло 153 человека и более 200 получили ранения.