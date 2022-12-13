Французы не просили санкций против России, заявил лидер "желтых жилетов"

Тьерри-Поль Валет считает, что Запад спровоцировал Россию.

Французские граждане не просили ввести западные антироссийские санкции, из-за которых Париж сейчас оказался в сложном положении. Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал основатель местного политического ядра движения "желтых жилетов" — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет. Активист подчеркнул, что президент страны Эмманюэль Макрон выполнил заказ Брюсселя и стал оппозицией для российского лидера Владимира Путина. Общественный деятель полагает, что Москву в украинском кризисе спровоцировали именно страны НАТО.

Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история. А теперь отношения деградировали. А каковы последствия? Газ, например. Экономика. Очевидно, что Путин может перекрыть импорт газа и нефти в Европу. Тьерри-Поль Валет, активист

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости