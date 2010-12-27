Француженку отравили моющим средством в ресторане отеля

Официант принес 22-летней туристке вместо яблочного сока промышленное моющее средство с едким натром. Девушка возможно останется без пищевода.

В ресторане отеля официант принес посетительнице вместо яблочного сока промышленное моющее средство.

ЧП произошло в отеле La Fontaine aux Bretons. 22-летняя девушка пришла вместе с родителями в ресторан и заказала яблочный сок. Отпив из стакана, девушку моментально вырвало, а рвотные массы обожгли кожу сквозь одежду. Обеспокоенные родители отпили из стакана и тоже получили ожог, но в слабой степени. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи, чтобы облегчить состояние пациентки, ввели ее в искусственную кому. Молодая девушка получила серьезные ожоги слизистой и, возможно, лишится пищевода.

Как удалось выяснить, один из работников налил моющее средство, содержащее большую концентрацию едкого натра, в емкость для сока и оставил его вне кухни. Другой работник отнес емкость на кухню и убрал в холодильник. Третий работник налил "сок" в стакан и отнес посетительнице.

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Фото: Pixabay