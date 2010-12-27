В Якутии в кафе заразили 17 посетителей, 10 из них дети

У посетителей кафе обнаружили опасную кишечную инфекцию. По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело.

В Вилюйском районе Якутии 17 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией после посещения кафе.

На сайте Прокуратуры Республики сообщается, что в период с 9 по 12 июля 17 человек, 10 из которых дети, попали в больницу с кишечной инфекцией. После проведения анализов им поставлен диагноз сальмонеллёз, двоим несовершеннолетним поставлен диагноз бактериальная инфекция и острый гастрит.

После проведения проверки в данном кафе в смывах обнаружены возбудители кишечных палочек рода "Salmonella". А также другие грубые нарушения.

по материалам прокурорской проверки следователем СО ОМВД РФ по Вилюйскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 Уголовного кодекса РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. По делу проводятся следственные, процессуальные действия. Пресс-служба Прокуратуры Республики Саха (Якутия)

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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Саха (Якутия), pixabay