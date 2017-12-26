Француз путешествует: пешком из Франции в столицу России

Пешком из Франции в Москву: такое путешествие француза

Француз Феликс Вомурэн - путешественник, вот уже больше двух с половиной лет он добирается из Парижа в Москву пешком. За собой тянет телегу, которую называет Караколью.

Цель Феликса – пройти всю Европу от Франции до российской столицы, причем не по прямой линии.

"За время пути я прошёл с запада на восток едва ли не всю Францию, побывал в Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии, Греции. Затем – снова на север через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Месяц назад я пересёк российскую границу, и вот – уже на юге Подмосковья", – рассказал он журналисту.

Феликс также отметил, что ранее он на велосипеде съездил в Италию, в Польшу. И вот, с двухсоткилограммовой "Караколью" он преодолевает этот путь. К слову, в "улитке" хорошая теплоизоляция и много покрывал, так что "Караколь" готова к любой погоде. Для сильных морозов у него есть мини-печка.

"Мне нравятся небольшие города и сёла с живописной природой. Калуга и Таруса очень понравилась. Ваши леса изумительно красивы: особенно зимой, под шапкой из снега" – рассказал Феликс.

Новый год француз планирует встретить в Москве у друзей, там же будет его девушка, которая также путешествует, правда, не пешком, а автостопом и на поезде.

В планах у Феликса после московской остановки добраться поездом во Владивосток, а оттуда – в Японию.

В социальных сетях можно встретить много комментариев от очевидцев, которые встречали Феликса в своих городах. Кто-то предлагал погреться в доме, кто-то делился едой, водой и тёплой одеждой.

На видео Андрей Иванов, житель Брянска. Он встретил Феликса в начале декабря и решил записать видео с его участием.

Видео; фото: YouTube / Андрей Иванов

