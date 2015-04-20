По его мнению, украинская сторона считает, что население Донбасса нужно уничтожать не в военном смысле, а в смысле геноцида.

Французский доброволец, снайпер Эрван Кастель заявил, что уничтожение русских и прорусских сил в Донбассе носит характер геноцида. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Кастелю 58 лет. Он прибыл в Донбасс в 2014 году, чтобы войти в состав Народной милиции. По его мнению, украинская сторона считает, что население Донбасса нужно уничтожать не в военном смысле, а в смысле геноцида. Он рассказал историю своих друзей Мариуполе. Они сообщили Кастелю, что из-за действий украинских радикалов население находится в катастрофической ситуации. Об этих фактах он говорил сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

Также Кастель упомянул, что поток фейк-ньюс Запада с Донбасса превратился в цунами. По его словам, это началось после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости