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Франция готова развивать экономические отношения с Россией
Вчера, 22:00
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ProkVad
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Франция готова развивать экономические отношения с Россией

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Франция продолжает сотрудничать с Россией

Франция не намерена прекращать экономическое сотрудничество с Россией из-за европейских санкций, об этом сообщил министр экономика и финансов Франции Брюно Ле Мер на встрече в Москве с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

- Знаю, что это выходит за рамки моих обязанностей как министра Франции. В глобальном контексте Россия сейчас находится под европейскими санкциями, установленными из-за ситуации в Крыму. Это не мешает нам продвигаться по нашим экономическим вопросам. И я предлагаю поработать над тем, как мы будем продвигаться в различных направлениях экономического сотрудничества в преддверии визита президента республики Франция весной следующего года в Санкт-Петербург. Я предлагаю нам развивать наши экономические связи — заявил Брюно Ле Мер.

Фото: pixabay

Теги: европа , международные отношения , россия , санкции , франция , экономика
Категории: Мировые новости Новости России Картина дня

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