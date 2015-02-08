Фракцию КПРФ в петербургском ЗакСе возглавила Ирина Иванова

Ранее фракцией руководил депутат Роман Кононенко.

Фракцию КПРФ в Законодательном Собрании (ЗакСе) Петербурга возглавит депутат Ирина Иванова. О перестановке в парламенте на заседании 19 июня рассказал его председатель Александр Бельский, пишет "Петербургский дневник".

На основании решения фракции КПРФ от 19 июня, информирую, что руководителем фракции КПРФ избрана Ирина Иванова. Александра Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее фракцией руководил депутат Роман Кононенко. Всего в КПРФ числится шесть депутатов, по факту во фракции – пятеро. От сотрудничества с депутатом Борисом Зверевым еще в начале 2023 года коммунисты отказались, поскольку он неоднократно шел вразрез с принятыми партией решениями.

Ранее на Piter.TV: ЗакС утвердил закон об исполнении бюджета за 2023 год.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко)