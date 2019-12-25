Представители ЛДПР Ленобласти отказались учитывать мнение "удаленщиков"

Депутаты фракции покинули зал в полном составе.

В среду, 29 апреля, состоялось закрытое заседание ЗАКСа Ленинградской области, некоторые участники которого решили работать в удаленном режиме. Их голоса не захотели учитывать представители ЛДПР. Об этом сообщил online47.

Так, в зале заседания отсутствовали шестеро депутатов, в том числе – спикер Сергей Бебенин. Они связались с коллегами по видеозвонку.

При принятии решения о том, учитывать ли мнение тех, кто решил поработать дистанционно, выяснилось, что о такой возможности знали не все парламентарии. Лидер "Справедливой России" в области Александр Перминов выразил свое возмущение, так как он сам бы хотел учавствовать в заседании из дома.

За то, чтобы учесть мнение всех, проголосовали 28 депутатов. Это решение не одобрила фракция "ЛДПР", члены контрой покинули зал в полном составе. Такое поведение назвали "дезертирством".

Отметим, что в начале заседания присутствовал 31 депутат, в том числе Сергей Караваев, недавно освобожденный из тюрьмы.

Фото: Пресс-служба ЗАКСа Ленинградской области