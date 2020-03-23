Форвард "Зенита" Артем Дзюба сравнил себя с Ведьмаком

Игрок стал мудрым во время карантина.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба в рамках прямого эфира, организованного клубом в Instagram, рассказал о том, чем он занимается во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

"Постарел ли я? Это только кажется. Стал мудрее, я просто Ведьмак, Геральт из Ривии. У меня есть браслет из "Ведьмака", я ведь из Школы Волка. А вот амулетов нет" - приводит слова Дзюбы официальный сайт ФК "Зенит".

Напомним, месяц назад был назван актерский состав второго сезона сериала "Ведьмак". Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее стало известно, что руководство и тренерский штаб "Зенита" продлили карантин до 29 марта.

Видео: YouTube / Daxx Football