Форвард "Питтсбурга" Малкин набрал очки во втором матче НХЛ подряд

Игра закончилась со счетом 5:4.

Российский форвард от "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал очки во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. В рамках матча "Оттава" одержала победу над соперниками с результатом 5:4 на домашней ледовой арене. Встреча состоялась в ночь на 19 января. Со стороны клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 8, 10, 30, 51, 61 минутах спортсмены Алекс Дебринкэт, Тим Штюцле, Дрэйк Батерсон, Шейн Пинто и Брэди Ткачук. У проигравших на 7, 16, 24 и 53 минутах зрителям запомнились Джейсон Зукер, Евгений Малкин, Марк Фридман и Рикард Ракелль.

Напомним, что нападающий из РФ Малкин забросил свою 16-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, также в игре с "Оттавой" он совершил две голевые передачи. 36-летний форвард за сезон набрал 44 очка по системе "гол+пас" (16+28). В настоящее время "Питтсбург" занимает пятое место в Столичном дивизионе, в 44 проведенных матчах команда набрала 51 очко.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET