Форвард ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов трех клубов АПЛ

Игрок мог отправиться на Туманный Альбион еще летом.

Нападающим московского ЦСКА Федор Чалов интересуются три клуба английской премьер-лиги. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

По слухам, на Чалова претендуют "Кристал Пэлас", "Вест Хэм Юнайтед" и "Брайтон". Первые уже пытались приобрести форварда. Прошлым летом клуб из Лондона сделал официальное предложение ЦСКА заплатить за трансфер 25 миллионов фунтов. Но руководство "армейцев" отказалось продавать Федора. Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон намерен снова побороться за Чалова.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Федор Чалов сыграл 22 матча, забил пять голов и отдал три передачи.

Ранее стало известно, что тульский "Арсенал" хочет приобрести Юрия Жиркова.

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА