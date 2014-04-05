Ford показал тизер нового поколения пикапа Ranger

Машина получит кнопку запуска двигателя.

Автомобильная компания Ford показала тизер нового поколения пикапов Ranger. Ролик размещен на YouTube-канале австралийского подразделения производителя. Известно, что транспортное средство получил кнопку запуска двигателя и дуги безопасности для грузового отсека. Планируется выпустить на рынок минимум две модификации пикапа (с разными кабинами).

Если ориентироваться по закамуфлированным прототипам пикапа, то дизайн кузова Ranger будет создан в стилистике полноразмерного пикапа Ford F-150. Такая версия выйдет для Северной Америки. Так как автомобильную новинку разрабатывают Ford и Volkswagen, позже на базе Ranger будет показан новый Volkswagen Amarok.

Публичная презентация нового пикапа состоится в 2021 году. Купить модель можно будет в 2022 году.

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Фото и видео: YouTube / Ford Australia

