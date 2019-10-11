Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на триллион рублей

Однако, в группе "Сафмар" материал Forbes назвали образцом коррумпированной журналистики.

Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей. Подсчет осуществил банк "Траст", который известен как банк "плохих" активов.

Самую большую сумму Гуцериевы должны одному из российских банков – почти 500 миллиардов рублей. Компании банкира имеют кредиты и в других банках.

Как сообщил РБК, в группе "Сафмар" материал Forbes назвали образцом коррумпированной журналистики. "Сафмар" отметила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. В организации назвали сумму долга "безумной" и сочли не соответствующими действительности приведенные в материале цифры.

Ранее в Петербурге многомиллионные кредиты обернулись для пенсионерки уголовным делом.

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