Фонтан в Купчино: на Белградской прорвало трубу

Последний ремонт на данном участке производился месяц назад.

Вечером, 16 мая, в Купчино прорвало трубу. Как сообщают очевидцы, в результате аварии затопило всю улицу.

Инцидент произошел в 9 часов вечера на Белградской улице около дома 41 корпус 1. В результате случившегося, вместо автодороги около домов появился новый канал. Пользователи соцсетей отметили, что вполне можно было вместо машин запустить водяное сообщение.

Местные жители отметили, что авария на данном участке случается уже не в первый раз. В 2018 году на Белградской трижды меняли трубы и асфальтовое покрытие. Последний ремонт был около месяца назад.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ямы на Цимбалинском мосту достигли предела.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург