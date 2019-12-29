Фонд соцстрахования Петербурга играет на госзакупках

Инвалиды в Петербурге испытывают сложности с получением подгузников в нужном объеме, в то время как склады полны. Фонд уверяет, что всем всего хватает.

В пятницу, 27 ноября, в Генеральную прокуратуру поступило обращение компании "Инвамед". Отмечается, что компания выиграла два конкурса регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) на поставку 1,8 млн подгузников для взрослых инвалидов на сумму 50 млн, а также пеленок на 6 млн.

"Инвамед" доставил необходимый товар на склады, но столкнулся с противодействием Фонда: якобы заказчик не в полной мере выдает инвалидам направления на товар, а компании не предоставил полный реестр клиентов. Издание 47news провело большое расследование. Горожане массово обращаются в компанию, но представители организации вынуждены отказывать.

Реестр выдан на 1,1 млн единиц товара, то есть примерно на 10 тысяч человек, а по контракту на складах находится почти 2,2 млн. В Фонде говорят, что больше нуждающихся в Петербурге нет сообщили в компании.

До этого конкурсы выигрывала фирма "Опора-Север". Заместитель управляющего региональным ФСС Александр Образцов уточнил, что все инвалиды, которые обратились за средствами реабилитации, были обеспечены в полном объеме, в соответствии с потребностью. В Фонде также отметили, что государственные контракты "заключаются в пределах выделенных региональному отделению ассигнований в соответствии с имеющейся потребностью". Сейчас замглавы Фонда соцстрахования Петербурга атакуют в суде.

"Цифровой департамент" Минкультуры заподозрили в коррупции: журналисты нашли признаки сговора в госзакупках проектов "Артефакт" и "Культура.РФ"

Фото: pixabay