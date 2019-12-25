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Фонд капремонта и реконструкции заключил контракты на строительство детских садов и школ
Сегодня, 12:17
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smirenny

Фонд капремонта и реконструкции заключил контракты на строительство детских садов и школ

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Контракты были заключены в июле.

В июле текущего года Фонд капитального строительства и реконструкции заключил 8 контрактов на строительство и 7 контрактов на проектирование строительства соцобъектов.  Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Комитете по строительству отметили, что в Петербурге появятся три детсада и две школы, а также два объекта здравоохранения и общежитие. 

Детсады появятся на улице Добровольцев и на проспекте Ветеранов. Одну из школ построят на  участке Комендантского проспекта юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой, вторую – в Сестрорецке на Приморском шоссе. На территории, ограниченной Лагерным шоссе и Южной улицей, появится "Психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов". 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится центр ядерной медицины.

Фото: Piter.TV

Теги: строительство детских садов и школ, строительство социальных объектов, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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