Фонд капремонта и реконструкции заключил контракты на строительство детских садов и школ

Контракты были заключены в июле.

В июле текущего года Фонд капитального строительства и реконструкции заключил 8 контрактов на строительство и 7 контрактов на проектирование строительства соцобъектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Комитете по строительству отметили, что в Петербурге появятся три детсада и две школы, а также два объекта здравоохранения и общежитие.

Детсады появятся на улице Добровольцев и на проспекте Ветеранов. Одну из школ построят на участке Комендантского проспекта юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой, вторую – в Сестрорецке на Приморском шоссе. На территории, ограниченной Лагерным шоссе и Южной улицей, появится "Психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов".

Ранее мы писали, что в Петербурге появится центр ядерной медицины.

Фото: Piter.TV