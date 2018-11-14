Фонд капитального ремонта объявил электронные аукционы.

В среду, 14 ноября, на совещании в Жилищном комитете под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров сообщил об объявлении конкурсов по выбору подрядных организаций на будущий год. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Капитальный ремонт в Петербурге на 2019 год обойдется в 9,4 миллиардов рублей. Так, в план включено 481 вид работ по капитальному ремонту кровель, 111 видов работ по устранению аварийности строительных конструкций, 224 фасада, 258 объектов по капитальному ремонту центрального отопления, а также 291 вид работ по замене инженерных сетей холодного водоснабжения и 243 – по замене сетей горячего водоснабжения.

Более 270 объектов общей стоимостью около 1 млрд. рублей, включенных в краткосрочный план капитального ремонта будущего года, уже выставлены на торги сказано в сообщении

Отметим, что краткосрочный план капитального ремонта в этом году составляет 97%.

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