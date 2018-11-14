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Капитальный ремонт в Петербурге на 2019 год обойдется в 9,4 миллиардов рублей

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Фонд капитального ремонта объявил электронные аукционы.

В среду, 14 ноября,  на совещании в Жилищном комитете под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров сообщил об  объявлении конкурсов по выбору подрядных организаций на будущий год. Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

Капитальный ремонт в Петербурге на 2019 год обойдется в 9,4 миллиардов рублей. Так, в план включено 481 вид работ по капитальному ремонту кровель, 111 видов работ по устранению аварийности строительных конструкций, 224 фасада, 258 объектов по капитальному ремонту центрального отопления, а также  291 вид работ по замене инженерных сетей холодного водоснабжения и 243 – по замене сетей горячего водоснабжения. 

Более 270 объектов общей стоимостью около 1 млрд. рублей, включенных в краткосрочный план капитального ремонта будущего года, уже выставлены на торги

сказано в сообщении

Отметим, что краткосрочный план капитального ремонта в этом году составляет 97%.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром 

Видео: Городская среда Петербурга

Теги: жилищный комитет , жилищный комитет петербурга , капитальной ремонт
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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