В среду, 14 ноября, на совещании в Жилищном комитете под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров сообщил об объявлении конкурсов по выбору подрядных организаций на будущий год. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Капитальный ремонт в Петербурге на 2019 год обойдется в 9,4 миллиардов рублей. Так, в план включено 481 вид работ по капитальному ремонту кровель, 111 видов работ по устранению аварийности строительных конструкций, 224 фасада, 258 объектов по капитальному ремонту центрального отопления, а также 291 вид работ по замене инженерных сетей холодного водоснабжения и 243 – по замене сетей горячего водоснабжения.
Более 270 объектов общей стоимостью около 1 млрд. рублей, включенных в краткосрочный план капитального ремонта будущего года, уже выставлены на торги
сказано в сообщении
Отметим, что краткосрочный план капитального ремонта в этом году составляет 97%.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром
Видео: Городская среда Петербурга