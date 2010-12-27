Фонд имущества сдал 3 тыс. кв. метров "Красного треугольника" трем организациям

Арендная ставка за квадратный метр составляет от 147 до 230 рублей.

В Петербурге сдали 3 тыс. кв. метров пустой площади на территории бывшей фабрики "Красный треугольник". Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что участников оказалось только двое – "ООО "Питертехнология" и ООО "Юридическая фирма "Цензор". Фонд предоставил организациям права на заключение договоров аренды помещений площадью 2 270,5 кв. м.

Стоимость одного квадратного метра составила 147 и 230 рублей в месяц. Также заявку подала фирма "Техноцентр". С ней заключен договор на 152 рубля за кв. м в месяц за помещение площадью 934,7 кв. м.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что здание "Красного треугольника" выставили на аукцион. На торги, назначенные на 17 января 2018 года было выставленно 6 тыс. пустой площади.

Фото: ВКонтакте / trianglerouge