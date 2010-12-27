Здание "Красного треугольника" выставили на аукцион

Завод "Красный треугольник" поделили на лоты

Первые 6 тыс. квадратных метров простаивающей площади завода "Красный треугольник" выставят на торги 17 января 2018 года, сообщает портал "Новости малого бизнеса".

Фонд Имущества Санкт-Петербурга подготовил первый пакет документов для шести лотов. На торгах будет заключен договор аренды помещений, которые находятся в собственности города.

Торги устроят за нежилые помещения площадью от 270 кв.м. до 2 268 кв. м. Лоты расположены с 4 по 7 этаж здания. Минимальная ставка за один квадратный метр варьируется от 147 до 230 рублей в месяц за аренду.

Фонд Имущества приглашает заинтересованных инвесторов поучаствовать в торгах на право аренды помещений заброшенного завода. Прием заявок завершится 15 января 2018 года.

Фото: redeveloper.ru