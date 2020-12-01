Фонд "СПИД.Центр" приглашает петербуржцев на бесплатное тестирование на сифилис

Результат можно узнать через 15 минут.

Фонд "СПИД.Центр" запускает бесплатное экспресс-тестирование на сифилис. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.



Тестирование можно пройти в основном только в больнице по полису ОМС, результат нужно ждать около недели. При этом не всегда в больницах можно получить качественную консультацию по данному вопросу.

Мы же организуем экспресс-тестирование, поэтому у нас можно будет узнать результат через 15 минут и получить информацию о профилактике и лечении от дружественного специалиста. Фонд "СПИД.Центр"

В Фонде отмечают, что распространение сифилиса до сих пор остается актуальной проблемой. При этом проблемой, о которой население очень плохо информированно.

Сифилис – это инфекционное заболевание, поражающее все системы органов, начиная со слизистых оболочек и заканчивая головным мозгом.

Фото: ВКонтакте/ СПИД.ЦЕНТР / AIDS.CENTER