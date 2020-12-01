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Фонд "СПИД.Центр" приглашает петербуржцев на бесплатное тестирование на сифилис
Сегодня, 12:18
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nastya960

Фонд "СПИД.Центр" приглашает петербуржцев на бесплатное тестирование на сифилис

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Результат можно узнать через 15 минут.

Фонд "СПИД.Центр"  запускает бесплатное экспресс-тестирование на сифилис. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Тестирование можно пройти в основном только в больнице по полису ОМС, результат нужно ждать около недели. При этом не всегда в больницах можно получить качественную консультацию по данному вопросу.

Мы же организуем экспресс-тестирование, поэтому у нас можно будет узнать результат через 15 минут и получить информацию о профилактике и лечении от дружественного специалиста.

Фонд "СПИД.Центр" 

В Фонде отмечают, что распространение сифилиса до сих пор остается актуальной проблемой. При этом проблемой, о которой население очень плохо информированно. 

Сифилис – это инфекционное заболевание, поражающее все системы органов, начиная со слизистых оболочек и заканчивая головным мозгом. 

Фото: ВКонтакте/ СПИД.ЦЕНТР / AIDS.CENTER

Теги: сифилис, фонд спид центр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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