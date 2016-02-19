Фонд Харпер Ли подал в суд на авторов спектакля "Убить пересмешника"

Как утверждают представители организации, создатели спектакля нарушили свои контрактные обязательства и сильно отклонились от духа книги.

Представители фонда американской писательницы подали в суд на авторов спектакля по мотивам романа "Убить пересмешника". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "The New York Times".

Сотрудники фонда утверждают, что сценарист Аарон Соркин, занимавшийся театральной адаптацией текста, исказил ключевые моменты в книге. Истцы недовольны тем, как спектакле изображен главной герой - адвокат Аттикус Финч. В романе он защищал в суде темнокожего мужчину, ошибочно обвиненного в преступлении. По словам представителей фонда, в спектакле Аттикус Финч предстает перед зрителем "наивным и несведущим о расизме человеком, а не героическим борцом с несправедливостью".

Как утверждают в фонде Харпер Ли, создатели спектакля нарушили свои контрактные обязательства и сильно отклонились от духа книги. Наследники писательницы требуют от суда в штате Алабама признать за ними право утвердить окончательную версию постановки. Продюсер спектакля Скотт Рудин заявил, что его театральная компания имеет полное право менять сюжет книги.

Роман вышел почти 60 лет назад. Я не хочу ставить устаревший спектакль, и поэтому изменения в сценарии были необходимы.

Если суд не удовлетворит иск пресдтавителей фонда Харпер Ли, постановку "Убить пересмешника" покажут в ноябре 2018 года в одном из бродвейских театров.

Фото: официальная группа книги "Убить пересмешника" ВКонтакте. Кадр из фильма 1962 года.