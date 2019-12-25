Фонд Хабенского обратился к Путину из-за критической нехватки лекарств от рака

Многие фонды обеспокоены сложившейся ситуацией.

Фонд актера Константина Хабенского совместно с фондами "Подари жизнь", "АдВита", "Энби" и другими, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину из-за критической ситуации с нехваткой лекарств для онкобольных пациентов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Это серьезно, это сигнал тревоги. Константин Хабенский

Фонды предлагают организовать централизованную закупку ряда препаратов, создать эффективную систему для нормализации рынка лекарственных препаратов.

Ранее в Мариинской больнице появился центр амбулаторной помощи онкобольным.

Фото: Instagram / khabenskiy_konstantin