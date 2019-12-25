Фонари осветили детскую площадку на Первомайской улице в Шушарах

Система электроснабжения светильников выполнена подземным способом.

Завершены пусконаладочные работы и подключены к линиям "Ленсвета" фонари около дома 5 по Первомайской улице в Шушарах. Территорию детской площадки и зоны отдыха осветили девять светодиодных фонарей на семи металлических опорах. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Система электроснабжения светильников выполнена подземным способом. В конструкциях нескольких опор предусмотрен механизм сложения, благодаря которому проверить работу светильника можно без помощи крупной спецтехники.

Ранее на Пулковском шоссе было завершено обновление системы наружного освещения. Поэтапная модернизация системы освещения Пулковского шоссе началась в 2022 году. За два года смонтировано 1413 фонарей нового поколения.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению