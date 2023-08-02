Focus Entertainment опубликовало новый трейлер Atlas Fallen

Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Focus Entertainment опубликовало новый трейлер игры Atlas Fallen, релиз которой состоится 10 августа.

На опубликованных кадрах представлен волшебник, который изучает мир игры при помощи магического шара. Он замечает занесенные песком опасные земли, а также главного героя, который может разобраться с этой проблемой. Также в ролике показали юмористические ноты, в которых волшебник замечает, что в этом мире можно заниматься серфингом.

Отметим, что игра будет доступна пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Владельцам консолей Xbox Series уже доступна предварительная загрузка.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер пятого сезона Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone.

Видео: YouTube / Focus Entertainment