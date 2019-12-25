Петербуржцев приглашают принять участие во флешмобе "Поющий яркий май"

В репертуаре: Священная война, Синий платочек, Катюша, Смуглянка, Темная ночь, Лизавета, Мы за ценой не постоим, Журавли, Майский вальс.

На Малой Садовой улице 9 мая с 12:00 до 14:00 в рамках пасхального молодежного фестиваля "Воскресение" отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии проводит флешмоб "Поющий яркий май".

Петербуржцам предлагают исполнить хором песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В репертуаре: Священная война, Синий платочек, Катюша, Смуглянка, Темная ночь, Лизавета, Мы за ценой не постоим, Журавли, Майский вальс и другие. Тексты песен организаторы выдадут всем участникам на мероприятии.

Участники, ежегодно принимающие участие в акции, собираются на репетиции, присоединиться к ним может любой желающий. Ближайшая репетиция состоится 7 мая в 19:00 в Казанском соборе (сбор у могилы Кутузова).

Ранее стало известно, что празднование Дня Победы ограничит движение в пригородах Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Флешмоб "Поющий яркий май-2022!"