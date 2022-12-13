Птицы начали свой сезон "ухаживаний".

Фламинго из Московского зоопарка переехали в летний вольер. Об этом рассказали сотрудники столичного учреждения. Специалисты объяснили в Telegram-канале о том, что для птиц такая процедура не является новинкой, так как всю зиму и осень они проводят в теплом помещении, а на улицу к пруду выходят только при установлении плюсовой температуры весной. Иногда переселение в помещение происходит раньше, так как среди фламинго могут оказаться еще неокрепшие птенцы. Одновременно с этим временем у фламинго активизируются ухаживания за противоположным полом и начинается время гнездования. Для этого особи занимаются притоптыванием глины.

Наши розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду. Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким. пресс-служба Московского зоопарка

Дополнительно сотрудники зоопарка заметили, что в Москве можно увидеть два вида фламинго: розовых и красных.

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Фото и видео: Telegram / Московский зоопарк