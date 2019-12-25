Тренеры намерены так сохранить работу во время карантина.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге фитнес-тренеры приступают к тренировкам на свежем воздухе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Петербургские тренеры намерены таким образом сохранить работу во время карантина. Горожанам также советуют проводить тренировки дома.

"Пилатес, растяжка, упражнения с собственным весом. Форму вполне можно поддерживать без посещения тренажерного зала", —сказано в сообщении.

Напомним, что Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 24 марта, подписал постановление о запрете до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом проведения спортивных, культурных, зрелищных и публичных мероприятий.

С 26 марта до 30 апреля будут закрыты фитнес-центры, спортзалы, бассейны.

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