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В Петербурге фитнес-тренеры приступают к тренировкам на свежем воздухе
Сегодня, 18:28
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге фитнес-тренеры приступают к тренировкам на свежем воздухе

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Тренеры намерены так сохранить работу во время карантина.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге фитнес-тренеры приступают к тренировкам на свежем воздухе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Петербургские тренеры намерены таким образом сохранить работу во время карантина. Горожанам также советуют проводить тренировки дома.

"Пилатес, растяжка, упражнения с собственным весом. Форму вполне можно поддерживать без посещения тренажерного зала",

—сказано в сообщении.

Напомним, что Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 24 марта, подписал постановление о запрете до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом проведения спортивных, культурных, зрелищных и публичных мероприятий. 

С 26 марта до 30 апреля будут закрыты фитнес-центры, спортзалы, бассейны.

Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС раскрыло картель на торгах по организации детского отдыха.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, обществ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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