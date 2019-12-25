Fitch сохранило рейтинг России "BBB" со стабильным прогнозом

ВВП сохранен на уровне 3,7%.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Специалисты заявили о том, что рейтинг сохранен благодаря надежной макроэкономической политике государства, а также сильному внешнему балансу и самому низкому уровню госдолга.

При этом эксперты напомнили, что для России сохраняются высокие риски из-за санкций и ограничений. несмотря на кратковременную стабилизацию отношений с Вашингтоном после саммита в Женеве, резервы страны и ликвидность банковского сектора, существует угроза введения новых санкций.

Также не изменен и прогноз по уровню российского ВВП. Показатель составляет 3,7%. Аналитики отметили, что прогноз может вырасти на один процентный пункт. Большая часть денег уйдет на развитие мер по социальной поддержки населения в пандемию, а также на инфраструктуру перед выборами в парламент. Они состоятся осенью 2021 года.

В России спрогнозировали рост ипотеки в 2021 году на 25%.

Фото: Piter.tv