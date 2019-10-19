Финская журналистка поделилась впечатлениями о российском плацкарте

Финская журналистка Йенни Йесканен провела сутки в плацкартном вагоне по пути из Петербурга в Мурманск и написала о своих впечатлениях в газете Helsingin Sanomat. Перевод статьи опубликовал сайт "ИноСМИ".
Первое, что удивило журналистку, это внешний вид попутчиков. Йесканен увидела россиян, которые обычно заботятся о своей внешности, в пестрых тапочках и домашних костюмах. Она отметила, что раньше такого не видела.
Сам вагон напомнил журналистке хостел, потому что в нем ехали вперемешку и мужчины, и женщины. Йесканен удивил и аппетит пассажиров.
Достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе.
Йенни Йесканен
Девушка на одной из станции попробовала купить пирожки, но они ее разочаровали, так как были сырыми и почти без начинки.
В мае в России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны.
Видео: YouTube/ Sava
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