Финская журналистка поделилась впечатлениями о российском плацкарте

Первое, что удивило журналистку, это внешний вид попутчиков.

Финская журналистка Йенни Йесканен провела сутки в плацкартном вагоне по пути из Петербурга в Мурманск и написала о своих впечатлениях в газете Helsingin Sanomat. Перевод статьи опубликовал сайт "ИноСМИ".

Первое, что удивило журналистку, это внешний вид попутчиков. Йесканен увидела россиян, которые обычно заботятся о своей внешности, в пестрых тапочках и домашних костюмах. Она отметила, что раньше такого не видела.

Сам вагон напомнил журналистке хостел, потому что в нем ехали вперемешку и мужчины, и женщины. Йесканен удивил и аппетит пассажиров.

Достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе. Йенни Йесканен

Девушка на одной из станции попробовала купить пирожки, но они ее разочаровали, так как были сырыми и почти без начинки.

В мае в России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны.

Видео: YouTube/ Sava