Повышение цен связано с наступлением лета.

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны. Повышение цен связано с наступлением лета. Речь идет о поездках в самый жаркий период — июнь-июль 2019 года. Об этом сообщают "Известия".

После получения многочисленных жалоб от россиян эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверили стоимость билетов по 12 основным направлениям. Выяснилось, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 %, 4021 рубль), а также из Москвы в Адлер (на 97 %, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 %, 1507 рублей).

Меньше всего повысились цены на билеты из Москвы в Петербург и из Смоленска в Псков (на 65-68 %).

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что подорожание билетов в большинстве случаев оправдано. Он подчеркнул, что перевозчику необходимо обновлять составы, однако это не означает, что цены должны повышаться в два раза.

Цены на билеты в плацкарт устанавливает государство, убытки РЖД компенсируются из государственного бюджета. За тарифы отвечает ФАС. С 14 июня по 1 сентября разрешается повышать стоимость билетов не более чем на 20 %.

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