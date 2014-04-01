Финская сеть S-Group объявила о возможном закрытии отелей в Петербурге

Финская сеть S-Group (владелец Sokos Hotels) может закрыть отели в Петербурге. На данный момент в городе работают три. О закрытии узнал "Ъ-СПб".
В официальном комментарии говорится о том, что конкретное решение пока не принято и "оцениваются различные варианты ухода".
Ранее S-Group объявила о прекращении работы в России из-за спецоперации на Украине. По информации издания, компания хочет привлечь стратегического инвестора на свои активы, в ином случае — продавать по отдельности.
Ранее Piter.tv писал о том, что скандальный проект гостиницы на Петроградской набережной прошел экспертизу.
Фото: ВКонтакте / SOKOS HOTELS ST. PETERSBURG
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