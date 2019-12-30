Финская футбольная сборная приедет тренироваться в Зеленогорск

Жить спортсмены будут в Репино.

Сборная Финляндии по футболу готовиться ехать на тренировки группового этапа Евро-2020 на базу в Зеленогорске, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу финской команды. Город в составе Курортного района Петербурга станет площадкой для спортсменов из страны-соседа, а жить футболисты из сборной будут в Репино.

Финны сыграют с тремя противниками в рамках группы В, в Петербурге они сразятся со сборными России и Бельгии. Матч с россиянами состоится 17 июня.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 12 городах Европы, среди которых также значатся Будапешт, Амстердам, Мюнхен, Лондон и ряд других. Турнир продлится месяц - с 12 июня по 12 июля.

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